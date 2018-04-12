Крест Признания (Croix de la Reconnaissance) с девизом "Pour les honnetes gens" (Благородным людям) основан в Лиепае в 1710 году с целью выражения почтения во времена расцвета Курземско-Земгальского герцогства.
Орден был восстановлен в 1938 году.
Крест Признания присуждается за особую любовь к Отчизне и за достижения в государственной, общественной и культурной деятельности.
Историку моды Александру Васильеву присужден латвийский орден
Президент Латвии Раймонд Вйонис своим приказом...
90 килограммов обнаженной красоты: Эшли Грэм снялась в мокрой майке
Эшли Грэм — самая высокооплачиваемая модель...
Эмбер Херд отдала деньги Джонни Деппа больным детям
Эмбер Херд сдержала свое обещание отдать $7 млн,...
Прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку обвинений Кевина Спейси
Прокуратура в Лос-Анджелесе начала проверку в связи с...
TOP новостей
Президент Литвы: Маркаускас не может оставаться на своем посту дополнено комментарием Сквернялиса (15)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что...
ОЗХО пдтвердила выводы Британии: Скрипалей отравили "Новичком" (140)
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)...
Литовские пенсионеры пришли на митинг к президентскому дворцу (50)
В четверг в Вильнюсе , на площади С. Дауканто возле...
Эксперты: Грибаускайте - среди фаворитов на пост главы Совета Европы (39)
Согласно опубликованному в четверг опросу работников и...
Новейшие рейтинги: выделяются два лидера (12)
Непрекращающиеся скандалы, в которых всплывают фамилии...