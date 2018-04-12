Историку моды Александру Васильеву присужден латвийский орден

Президент Латвии Раймонд Вйонис своим приказом присудил Крест Признания IV степени историку моды Александру Васильеву. Соответственное решение опубликовано в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Aleksandras Vasiljevas
© DELFI / Karolina Pansevič

Крест Признания (Croix de la Reconnaissance) с девизом "Pour les honnetes gens" (Благородным людям) основан в Лиепае в 1710 году с целью выражения почтения во времена расцвета Курземско-Земгальского герцогства.

Орден был восстановлен в 1938 году.

Крест Признания присуждается за особую любовь к Отчизне и за достижения в государственной, общественной и культурной деятельности.

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