Историку моды Александру Васильеву присужден латвийский орден

Крест Признания (Croix de la Reconnaissance) с девизом "Pour les honnetes gens" (Благородным людям) основан в Лиепае в 1710 году с целью выражения почтения во времена расцвета Курземско-Земгальского герцогства.

Орден был восстановлен в 1938 году.

Крест Признания присуждается за особую любовь к Отчизне и за достижения в государственной, общественной и культурной деятельности.