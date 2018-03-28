Источник опроверг отношения модели Кары Делевинь и дочери Майкла Джексона

Актриса и модель Кара Делевинь и дочь музыканта Майкла Джексона, Пэрис, "заигрывают друг с другом, но не находятся в романтических отношениях". Так источник прокомментировал журналу People слухи о том, что девушки встречаются.
Paris Jackson ir Cara Delevigne
© Vida Press

"Пэрис всего 19 лет, и она живет полной жизнью. У нее нет планов заводить постоянные отношения", — сказал собеседник издания.

Daily Mail 23 марта опубликовала фото "двойного свидания" Кары Делевинь, Пэрис Джексон и звезды фильма "Один дома" Маколея Калкина с его девушкой в Лос-Анджелесе. На снимках видно, как Делевинь и Джексон танцуют, целуются и сидят друг у друга на коленях. Кадры породили слухи о том, что девушки находятся в романтических отношениях.

Делевинь в 2015 году призналась в бисексуальности. 25-летняя актриса известна по фильмам "Валериан и город тысячи планет", "Отряд самоубийц", "Бумажные города" и "Анна Каренина" 2012 года.

Пэрис Джексон дебютировала как актриса в фильме "Опасный бизнес", который выйдет в российский прокат 19 апреля.

Lenta.ru
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