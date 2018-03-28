"Пэрис всего 19 лет, и она живет полной жизнью. У нее нет планов заводить постоянные отношения", — сказал собеседник издания.
Daily Mail 23 марта опубликовала фото "двойного свидания" Кары Делевинь, Пэрис Джексон и звезды фильма "Один дома" Маколея Калкина с его девушкой в Лос-Анджелесе. На снимках видно, как Делевинь и Джексон танцуют, целуются и сидят друг у друга на коленях. Кадры породили слухи о том, что девушки находятся в романтических отношениях.
Делевинь в 2015 году призналась в бисексуальности. 25-летняя актриса известна по фильмам "Валериан и город тысячи планет", "Отряд самоубийц", "Бумажные города" и "Анна Каренина" 2012 года.
Пэрис Джексон дебютировала как актриса в фильме "Опасный бизнес", который выйдет в российский прокат 19 апреля.
Победительница "Евровидения" Джамала родила первенца
Украинская певица Джамала 27 марта родила мальчика.
Источник опроверг отношения модели Кары Делевинь и дочери Майкла Джексона
Актриса и модель Кара Делевинь и дочь музыканта Майкла...
Судмедэксперты подтвердили смерть Принса от передозировки (1)
57-летний американский певец Принс (Принс Роджерс...
Первый в мире памятник Дэвиду Боуи пострадал от вандалов (4)
Первый в мире памятник музыканту Дэвиду Боуи...
TOP новостей
Бывший генерал ВС США призывает вернуть американских военных в страны Балтии (5)
Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе...
Из-за снижения числа путешественников пустуют пограничные КПП (96)
Литва хочет изменить время работы...
На месте стадиона "Жальгирис" построена новая гостиница (5)
На столичной улице Ринктинес вскоре будет открыта...
В посольстве России в Вильнюсе открыта книга соболезнований (7)
28 марта 2018 года в Российской Федерации объявлено днем...
На ул. Укмергес упраздняют еще один левый поворот (6)
Вильнюсская мэрия совершенствует организацию...