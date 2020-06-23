Исхудавшая Ходченкова напугала фанатов

На выложенных в социальной сети снимках бросается в глаза то, что артистка заметно похудела. 37-летняя знаменитость запечатлена на природе в плотно обтягивающих ее ноги лосинах, и такой спортивный образ подчеркивает ее худобу.

В комментариях к посту многие интернет-пользователи написали о том, что Ходченкова выглядит болезненно худой. Некоторые подписчики на полном серьезе сочли, что со Светланой произошла беда, и она страдает каким-то недугом.