Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна

По мнению официального представителя Евгения Петросяна Сергея Лаврова, Елена Степаненко не стала бы отменять концерты ради того, чтобы лишний раз пропиариться. Лавров объяснил, что это крайне невыгодно для репутации артиста. Поэтому он склонен верить информации о серьезной болезни Елены Степаненко.
“Любая отмена выступления — это антипиар. Такое даже нельзя назвать черным пиаром. Условно говоря, поклонники могут подумать, что артистка не собрала зал или захотела побольше заработать, но не смогла”, — цитирует Сергея Лаврова Пятый канал.
Ранее стало известно, что Елена Степаненко отменила свое выступление в Брянске. Юмористка сослалась на болезненное состояние. Более того, появилась информация, что все ближайшие концерты артистки также отменяются. Многочисленные поклонники высказали предположение, что Степаненко тяжело переживает развод и дележку имущества с Евгением Петросяном.
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