Ирина Алферова впервые за долгое время вышла в свет

Актриса Ирина Алферова пришла на шоу телеканала "Россия" "Привет, Андрей!", которое было посвящено юбилею композитора Игоря Крутого. В этом году знаменитому музыканту исполнилось 65 лет. Артистка снималась в клипе на песню, написанную юбиляром и исполненную Александром Серовым. Она тепло поздравила старого друга с днем рождения и окунулась в воспоминания о прошлом.
"Мы все были влюблены друг в друга", — поделилась звезда, описывая процесс съемок ролика.
По словам Ирины Алферовой, съемки в клипе на песню Игоря Крутого помогли ей "отомстить" бывшему супругу Александру Абдулову.
"Когда Серов пригласил меня, и мы должны были слушать песню, у меня было закрытие сезона в театре. Я оделась, меня причесали. Я очень хорошо выглядела. А у него был "Мерседес", у единственного в Москве. Выхожу, стоит Серов у "Мерседеса", а рядом Абдулов копается в машине. У него не завелся "Москвич". А я сажусь в "Мерседес" и понимаю: отомщена", — рассказала знаменитость.
На съемках ток-шоу все участники отметили — 68-летняя Ирина Алферова потрясающе выглядит для своего возраста. Актриса все такая же утонченная и элегантная.
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