Иосифа Пригожина затравили за видео в самолете

На выложенной в социальной сети записи Пригожин вместе со своей супругой, певицей Валерией сидят в медицинских масках в салоне пассажирского авиалайнера.

"Забытые ощущения. Первый полет за 4 месяца", — написал в подписи к видео Пригожин.

Интернет-пользователи в комментариях к посту неоднозначно отнеслись к этой публикации. "Билеты на МРОТ купили?" — поинтересовался подписчик @zemnat0704.

Широкий общественный резонанс был вызван словами Пригожина о том, что представители российского шоу-бизнеса не меньше других пострадали из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции нового типа: концертов нет, и многие оказались без денег. Спустя некоторое время мужа Валерии раскритиковали многие знаменитости, в числе которых были музыканты Сергей Шнуров и Юрий Лоза, актер Алексей Панин, дрессировщик кошек Юрий Куклачев и другие известные личности. Тогда продюсер пожаловался на то, что желал поговорить с критиками по телефону, но те не ответили на его звонки. Первым среди звезд о непростом положении артистов в пандемию заговорил стриптизер Тарзан (настоящее имя – Сергей Глушко). Скандал дошел до того, что среди простых россиян нашлись те, кто решил оказать помощь зачинщикам этой истории. Как писали СМИ, шоумены из Омска выслали гуманитарную помощь «бедствующим» Пригожину и Тарзану.