Иосифа Пригожина лишили водительских прав

Французские правоохранители лишили продюсера Иосифа Пригожина водительских прав на два месяца за превышение скорости. Об этом на своей странице в Instagram рассказала его жена — певица Валерия.
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Доигрался - докатался мой муж - теперь с водительского кресла пересел на пассажирское - за превышение скорости во Франции запретили вождение в течение двух месяцев. Вот как бывааааает!!!!!!! А ещё руководитель канала @autoplustv! 😜👌@prigozhin_iosif #соблюдаемправиладорожногодвижения #дисциплинанадорогах 👌👌👌🚗🚗🚗
К посту певица прикрепила видео, на котором пара отправляется в один из французских магазинов. Пригожин садится на пассажирское сидение, приговаривая, что на время лишения прав вынужден будет пользоваться услугами водителя.
"Друзья, пока у меня забрали права во Франции временный водитель — народная артистка России певица Валерия", — заявил продюсер. Он также отметил, что у него очень "крутой" водитель, с которым у него нет необходимости расплачиваться.
"Мне вообще нравятся девушки за рулем, это очень даже красиво выглядит", — резюмировал Пригожин
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