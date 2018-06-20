Народного артиста СССР, заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона выписали из больницы, заявила сестра депутата Гелена. Об этом сообщает РИА "Новости".
© RIA/Scanpix

По ее словам, в настоящее время артист находится в своем доме. Она также добавила, что Кобзон попал в больницу из-за вирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что помощница Кобзона назвала дату его выписки из больницы. Его супруга заявила, что у артиста "все по плану".

18 июня пресс-секретарь Иосифа Кобзона сообщила о его госпитализации.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Иосифа Кобзона выписали из больницы

Народного артиста СССР, заместителя председателя...

Стала известна дата крестин младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Стала известна дата крещения принца Луи, сына Кейт...

Актер из сериала "Бандитский Петербург" найден мертвым в своей квартире

Известного по ролям в сериалах "Бандитский Петербург",...

Вахтанг Кикабидзе: Я ненавижу герб Советского Союза (18)

Вахтанг Кикабидзе с 2008 года ни разу не был в России в...

"Под этим прессом я уже почти 20 лет": Земфира рассказала о преследовании фанатов

Преследователи обычно не считают себя таковыми. «Они же...

TOP новостей

Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)

Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....

Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)

Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...

Погода: наступает дождливый и прохладный период

Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...

Президент Литвы призвала Запад быть готовыми к угрозе со стороны России (565)

Президент Литвы cчитает, что со стороны России...

Даниил Константинов: национализм в России умер (47)

Даниил Константинов – русский националист, сын...