Иосифа Кобзона выписали из больницы

По ее словам, в настоящее время артист находится в своем доме. Она также добавила, что Кобзон попал в больницу из-за вирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что помощница Кобзона назвала дату его выписки из больницы. Его супруга заявила, что у артиста "все по плану".

18 июня пресс-секретарь Иосифа Кобзона сообщила о его госпитализации.