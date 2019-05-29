Иосиф Пригожин готов заняться "фантастическим будущим" дочери Алсу

"Микелла действительно талантливая девочка. Если ей не подошла песня, это не значит, что она плохо поет. Если с таким предложением [стать продюсером Абрамовой] на меня выйдут родители, им понадобится моя помощь, то скорее да, чем нет", — сказал Пригожин.
Он отметил, что готов поддержать Микеллу и уверен в ее великом будущем. "Я абсолютно уверен, если Микелла не передумает, то шансы у нее фантастические, она очень талантливая", — считает продюсер.
Решение Первого канала присудить победу все участникам финала шестого сезона шоу "Голос.Дети" Пригожин назвал мудрым. По мнению продюсера, возможно, Микелла не захотела участвовать в спецвыпуске из-за "психологической травмы" после ее скандальной победы.
"Я догадываюсь, что психологическая травма, не позволила ей участвовать в спецвыпуске. Потому что, когда дети идут к какой-то неизвестности, когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях - это особенно", — выразил свое мнение Пригожин.
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