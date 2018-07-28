По данным СМИ, Кобзону стало хуже в ночь на 28 июля. Певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких, а через несколько часов он впал в кому.

В реанимации Иосиф Давыдович находится уже больше недели. Как сообщал Telegram-канал 112, в больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии. Якобы из машины скорой помощи его выносили на носилках.

Состояние Кобзона оценивалось как стабильно тяжелое. Представители артиста при этом утверждали, что Иосиф Давыдович проходит плановое обследование и с ним все в порядке.

Сестра Иосифа Кобзона Гелена прокомментировала информацию о том, что певец впал в кому. Вопрос журналистов удивил родственницу артиста.

"Какая кома, вы что?" – заявила Гелена в беседе с корреспондентом телеканала "360".

По ее словам, с легендарным исполнителем все в порядке. "Слава Богу все хорошо. Он находится на плановом лечении", – отметила женщина.

Ранее сообщения СМИ о резком ухудшении здоровья Кобзона опровергли жена певца и его пресс-секретарь. "Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", – заявила представитель артиста.

Такая реакция окружения Иосифа Давыдовича на вопросы о его здоровье является весьма странной, ведь Кобзон никогда не делал тайны из своей болезни. Певец не только охотно рассказывал о своем лечении, но и разоблачал других артистов, которые борются с раком.

Давно известно, что у певца существуют серьезные проблемы со здоровьем. С 2004 года он борется с онкологией. Кобзон перенес несколько операций, после чего ему стало лучше, но победить рак не удалось. Певец неоднократно рассказывал о своей болезни и подробно описывал, через что ему пришлось пройти во время лечения.

Напомним, что по имеющейся в СМИ информации, Кобзон был госпитализирован 20 июля. Певца без сознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пытались стабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже, его подключили в аппарату ИВЛ. В ночь на 28 июля Иосиф Давыдович впал в кому.