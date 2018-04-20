Об Иосифе Кобзоне всегда ходило много легенд и сплетен. Например, что на святой Масличной (или Елеонской) горе в Иерусалиме им давно куплено место на древнем еврейском кладбище. Там покоятся знаменитые раввины, писатели, врачи, музыканты и политики. По преданию, всякий, кто там лежит, попадает в рай. А согласно Книге пророка Захарии, в конце дней Мессия взойдет именно на Масличную гору и оттуда по звуку трубы начнется воскресение мертвых.
80-летний Кобзон эту информацию категорически опровергает. "Я родился в СССР, на Украине, живу в России, и в мир иной собираюсь уйти тоже здесь, потому никогда об отъезде куда-либо даже не думал", – рассказал артист.
Он заметил, что место на кладбище у него действительно есть, но не в Израиле, а в Москве. "В 1997 году скончался выдающийся конферансье, художественный руководитель Московского театра эстрады, профессор ГИТИС Борис Брунов. Я попросил у премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить Брунова на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу – народный артист РСФСР – он и не тянул. И когда я приехал выбирать место под могилу, мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина", - сказал Кобзон.
По его словам, чиновники всех уровней категорически отказывали артисту в месте на Новодевичьем кладбище без объяснения причины. "Я пообещал, что все равно узнаю причину отказа, чего бы мне это не стоило. И тут чиновники сдались: "Иосиф Давыдович, дело в том, что мы это место для Вас держим".
"И тогда я написал бумагу, в которой завещал себя похоронить рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище. Выкупил там участок, чтобы больше никогда подобных разговоров не было, – заявил певец. – Это наше родовое место. Своим любимым внучкам я рассказываю об истории семьи, беру их с собой на могилу поклониться бабушкам и дедушкам".
На Востряковском кладбище, считающемся главным иудейским погостом в России, похоронены такие известные люди, как физик Андрей Сахаров, лингвист Дитмар Розенталь, маг Юрий Лонго, предсказатель Вольф Мессинг, юморист Ян Арлазоров.
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