На фотографии Брежнева позирует в нюдовом платье вместе с Сергеем Лазаревым и Ани Лорак. За считаные часы пост собрал почти 100 тысяч лайков. Но далеко не все разделили всеобщее восхищение. Многие заметили, что на похожем кадре, сделанном Лазаревым, Вера выглядит немного иначе.

A post shared by Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) on Dec 18, 2017 at 9:43pm PST

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Dec 18, 2017 at 9:57am PST

На деле разница между фотографиями оказалась минимальная, но и она не осталась без внимания. Фолловеры Брежневой заявили, что снимок в микроблоге певицы был отретуширован — на нем живот Веры смотрится более плоским. “Видела эту фото на другом ресурсе и без — все намного плачевнее”, “Животик отфотошопили”, “Фотошоп творит с пузом чудеса….” — писали пользователи Сети в комментариях под публикацией (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).

На наш же взгляд, столь незначительная разница вряд ли заслуживает такого пристального внимания, ведь певица могла всего лишь втянуть живот. С этим мнением солидарны преданные поклонники Веры Брежневой. Они не стали спорить с хейтерами и осыпали артистку комплиментами, заметив, что нюдовый наряд с “татуировками” на рукавах отлично на ней сидит.

Разгадать загадку фанатам помогла Ани Лорак: исполнительница попросту выложила в Сеть видео с бэкстейджа той самой закулисной съемки, показав себя и своих партнеров по сцене без прикрас. Посмотрев этот ролик, можно понять, что на самом деле фигура Веры выглядит так, как в Инстаграме у Сергея Лазарева. Сама же Брежнева обнародовала отредактированный снимок (или просто втянула живот).