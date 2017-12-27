На фотографии Брежнева позирует в нюдовом платье вместе с Сергеем Лазаревым и Ани Лорак. За считаные часы пост собрал почти 100 тысяч лайков. Но далеко не все разделили всеобщее восхищение. Многие заметили, что на похожем кадре, сделанном Лазаревым, Вера выглядит немного иначе.
На деле разница между фотографиями оказалась минимальная, но и она не осталась без внимания. Фолловеры Брежневой заявили, что снимок в микроблоге певицы был отретуширован — на нем живот Веры смотрится более плоским. “Видела эту фото на другом ресурсе и без — все намного плачевнее”, “Животик отфотошопили”, “Фотошоп творит с пузом чудеса….” — писали пользователи Сети в комментариях под публикацией (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
На наш же взгляд, столь незначительная разница вряд ли заслуживает такого пристального внимания, ведь певица могла всего лишь втянуть живот. С этим мнением солидарны преданные поклонники Веры Брежневой. Они не стали спорить с хейтерами и осыпали артистку комплиментами, заметив, что нюдовый наряд с “татуировками” на рукавах отлично на ней сидит.
Разгадать загадку фанатам помогла Ани Лорак: исполнительница попросту выложила в Сеть видео с бэкстейджа той самой закулисной съемки, показав себя и своих партнеров по сцене без прикрас. Посмотрев этот ролик, можно понять, что на самом деле фигура Веры выглядит так, как в Инстаграме у Сергея Лазарева. Сама же Брежнева обнародовала отредактированный снимок (или просто втянула живот).
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