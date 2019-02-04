"Я пока ничего не могу вам сказать, потому что я пока не могу ей дозвониться", — сказала Фомина. Она добавила, что точно не знает точно, в какой части дома произошло возгорание.

Крупный пожар в доме на Никитском бульваре в центре Москвы начался в квартире российского дирижера Юрия Башмета. По данным издания "Комсомольская правда", музыкант купил эту квартиру на пятом этаже несколько лет назад у американца Джефри Свит Баума. Однако в ней живет его дочь Ксения.

Отмечается, что в доме также могут проживать художник Никас Сафронов, актриса Ингеборга Дапкунайте и оперная певица Любовь Казарновская.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, при пожаре погибли 7 человек. По предварительным данным, среди погибших уже идентифицированы мужчина, три женщины и мальчик. Информация о жертвах уточняется.

Позднее Дапкунайте сообщила в социальных сетях, что с ней и сыном все в порядке, а также выразила соболезнования пострадавшим.