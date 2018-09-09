Последние новости о состоянии здоровья певца Валерия Леонтьева заставили поклонников изрядно поволноваться. Сам артист решил рассказать фанатам о своей болезни а также о том, что помогает ему справляться с недугом.
© RIA/Scanpix

После новости о диагностировании у Леонтьева пневмонии певец находится под надзором медиков. Однако это не единственное, что помогает артисту сохранять бодрость духа.

По словам Леонтьева, именно внимание и сочувствие "лечит и греет". Певец сопроводил пост словами благодарности в адрес почитателей своего творчества.

Таким образом, исполнитель посчитал себя обязанным успокоить взволнованную общественность. Поклонники и так расстроены тем, что Леонтьев не смог принять участие в концерте в рамках конкурса "Новая волна".

Ранее Леонтьев сам раскрыл причины своего отсутствия на сцене, чтобы не пугать поклонников и избежать лишних домыслов. Он опубликовал в соцсетях новость о том, что медики нашли у него воспаление легких – болезнь, халатное отношение к которой, чревато страшными последствиями.

Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Лев Толстой и его немецкие страсти (6)

Исполнилось 190 лет со дня рождения Льва Толстого. Это...

Инфицированный Леонтьев нашел неожиданное спасение (1)

Последние новости о состоянии здоровья певца Валерия...

Шепелев предопределил судьбу сына Фриске

Дмитрий Шепелев определился с будущей профессией сына....

Памела Андерсон разорвала отношения с футболистом, который предложил ей свадьбу

Известная актриса и модель Памела Андерсон рассталась...

Степаненко пожаловалась на травлю со стороны Петросяна (1)

Юмористка Елена Степаненко подвергается травле со...

TOP новостей

Пассажир возмущен: на этот поезд невозможно попасть (59)

Даже не в пиковое время сложно купить билет на поезд,...

Лихачей ждут штрафы: что ждет водителей, попавшихся в поле зрения радаров (5)

Нарушители ПДД , превысившие скорость и попавшие в поле...

Министерство против удаления советской символики из общественных пространств (20)

Министерство культуры Литвы выступает против...

Погода: осень понемногу вступает в свои права (1)

В субботу атмосферный фронт принес в Литву дождевые...

Жилье за несколько сотен евро стало смертельной ловушкой (10)

В Клайпедском гаражном товариществе Venta во время...