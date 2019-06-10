Имя Жанны Фриске продадут за долги

Скандал вокруг средств, которые собирались для Фриске, произошел после ее смерти, когда семья не смогла объяснить, как именно были израсходованы 21 млн рублей (286 тысяч евро по текущему курсу) из общей суммы пожертвований. Родители певицы на протяжении двух лет боролись в судах за то, чтобы приставы не арестовывали их имущество и объясняли, что деньги были получены поздно, когда их дочь уже выписали домой.

Как пояснил представитель родственников звезды, пожертвования были переведены на счет Фриске в октябре 2014 года, после чего операций не проводилось — за певицей ухаживали на дому, покупали ей лекарства, на которые до этого тратили свои собственные сбережения ее родители.

После изучения предоставленных чеков, стало известно, что на лечение была потрачена сумма, значительно превышающая 21 млн рублей.

В частности, после ее смерти был получен счет из онкологической клиники в Майами на 106 тысяч долларов. Несмотря на предоставленные бумаги, суд постановил, что семья может отчитываться по расходам только с октября 2014 года, когда средства поступили на счет, без учета предшествовавших этому трат.

"И хотя долг требуют вернуть, здесь готовы рассматривать другие варианты компенсации. Конечно же, Владимир Фриске не хочет, чтобы продавали его имущество", — сказал представитель семьи певицы.

Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией "родилась интересная идея" о предоставлении на некоторый срок прав на использование имени Фриске организации, собиравшей средства, чтобы она могла распоряжаться смежными авторскими правами по своему усмотрению.

По словам юристов певицы, соответствующее предложение было направлено одному из представителей фонда, однако инициатива не продвинулась. Они отметили, что этому во многом помешал характер и импульсивность отца Фриске. В самой организации отрицают получение подобного предложения и какие-либо переговоры на эту тему.

Новость о предложении уплатить долги за лечение певицы с помощью продажи прав на ее творчество появилась на фоне сообщений о том, что семья Фриске продала долю ее шестилетнего сына в подмосковном доме, чтобы погасить часть задолженности на сумму 7,9 млн рублей (107,5 тысяч евро).

Коттедж Подмосковья, о котором идет речь, был приобретен телеведущим Дмитрием Шепелевым за 38 млн рублей (518 тысяч евро) при жизни звезды, поэтому недвижимость было решено оформить пополам. После смерти артистки, ее половину унаследовали в трех долях родители и сын Платон.

После того, как суд обязал всех ее наследников, включая шестилетнего мальчика, выплатить оставшийся после Фриске долг, доли ее родителей и сына с согласия Шепелева были проданы его знакомому. После этого, ребенок певицы был исключен из списка должников.

Сообщалось, что родители артистки узнали о продаже доли наследства своего внука только из СМИ. Эта новость поразила их – отец певицы в разговоре с журналистами подчеркнул, что сам ничего не продавал, не в курсе действий судебных приставов и не хочет обсуждать происходящее с журналистами.

Позднее мужчина потребовал от своей команды юристов, чтобы они вернули ему 8 млн рублей (109 тысяч евро), якобы полученные под предлогом быстрого разрешения проблемы одним из адвокатов, который скрыл этот факт от своих коллег.

Рак мозга был диагностирован у Жанны Фриске в 2013 году, после чего на ее лечение удалось собрать более 69 млн рублей, 11 млн из которых сразу же перевели на счет клиники в Майами, еще 32 млн направили на лечение девяти тяжелобольных детей по просьбе самой певицы, а еще 25 млн получили ее родственники в качестве финансовой помощи.