Имущество семьи Жанны Фриске выставлено на торги

Представители Ольги и Владимира Фриске в Истринский суд не явились. От Дмитрия Шепелева, отца Платона, поступило согласие на иск Русфонда к родителям Жанны. Но доля Платона в этом спорном имуществе не учитывалась.

В итоге, суд принял решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Само решение с мотивами принятого судебного акта будет составлено в течение десяти дней. После чего взысканное имущество оценят приставы и выставят на торги.

Еще в 2013 году Жанна Фриске поручила своему гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву купить 1/2 доли земельного участка общей площадью 3730 кв. м и 1/2 доли жилого дома общей площадью 393 кв. м. Выдала на это деньги. Подразумевалось, что вторую половину он купит на свои. Но по мнению родителей Жанны, и дом и весь участок были куплены целиком на деньги их дочери. Как утверждают адвокаты Владимира Фриске, всего Дмитрий потратил на покупку 38 миллионов рублей. Из них 36 млн. ушли на земельный участок и 2 млн. на дом. Дмитрий не комментирует эту тему. Тем более, что на продажу должны выставить имущество Жанны, а не его.

Напомним, летом 2013 года у популярной певицы Жанны Фриске диагностировали рак мозга. Два года она боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. Благотворительная организация “Русфонд” и 1-й канал собирали деньги на ее лечение. В результате фонд перечислил на счета Жанны около 25 миллионов рублей. Договор с Русфондом предусматривал целевое расходование средств и отчет за каждый потраченный рубль на лечение. А также обязательство вернуть в Русфонд неизрасходованные деньги. После смерти певицы в 2015 году фонд получил отчёт только о 3 миллионах 370 тысячах рублей. До сих неизвестно, куда подевались оставшиеся 21 633 214 руб. Ни объяснить, где деньги, ни подтвердить расходы документами, родители Жанны не могли. После этого фонд написал заявление в Следственный комитет РФ и подал иск в суд. В мае прошлого года Перовский районный суд Москвы удовлетворил иск Русфонда к наследникам Жанны Фриске о возврате 21 633 214 рублей.