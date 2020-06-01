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Компания Илона Маска SpaceX впервые отправила астронавтов на космическом корабле Crew Dragon к Международной космической станции. Маска поздравляют с успешным запуском — кто словами, а кто дипфейками с его участием. Просто посмотрите: глава SpaceX поет песню «Трава у дома» в образе участника группы «Земляне». В 2009 году «Роскосмос» как раз присвоил песне статус гимна российской космонавтики. Дипфейк получился убедительным — в него легко поверить еще и потому, что последние несколько лет Маск много пишет на русском. Должен же он был когда-нибудь запеть!
Илон Маск поет про Землю в иллюминаторе: самый актуальный дипфейк после запуска Crew Dragon
© Stop kadras

Сравнить с оригинальной версией видео можно ниже.

Вокалист группы «Земляне» Сергей Скачков, узнав о пародийном ролике, заявил радиостанции «Говорит Москва»: «Молодцы, у них же нет достойной песни. Пускай поют нашу».

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