"Игра престолов" с последствиями: Кит Харрингтон оказался в больнице из-за стресса и алкоголизма

Актер Кит Харрингтон, сыгравший роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", после выхода финала шоу слег в реабилитационную клинику. Об этом пишет Page Six.
Kitas Haringtonas seriale "Sostų karai"
© Scanpix

По утверждению ряда источников, 32-летний артист в элитной клинике Prive-Swiss борется со стрессом, переутомлением и алкоголизмом из-за окончания сериала, "которое больно по нему ударило". В частности, по словам друга Харрингтона, актер осознал, что "вот и все — это конец".

Врачи прописали ему психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию. Жена Харингтона Роуз Лесли, сыгравшая в сериале роль "одичалой" Игритт, находится рядом с мужем.

Статьи по теме:
Без спойлеров. Конец эпохи: вышла финальная серия "Игры престолов"
Больше 20 миллионов американцев заявили, что их трудоспособность упала из-за "Игры престолов"  (2)

Месяц лечения в клинике стоит 120 тысяч долларов.

Ранее телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала "Игра престолов". Фанаты поделились в соцсетях отрывками из картины, в которых показано, как актеры реагировали на концовку шоу. На видео пользователя jorywea видно, как Харингтон хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.

Lenta.ru
Статьи по теме:

"Игра престолов" в политике: HBO снова просит Трампа не использовать символику сериала

Телеканал HBO снова призвал президента США Дональда...

Актер из "Игры престолов" защитил титул сильнейшего человека на планете

Исландский актер и пауэрлифтер Хафтор Бьернсон,...

Появились подробности сюжета и первое фото со съемок финала "Игры престолов"

Издание Entertainment Weekly опубликовало первое фото актеров...

Знаменитости

Тейлор Свифт резко осадила журналиста за сексистские вопросы о возрасте и материнстве

Американская певица Тэйлор Свифт резко ответила...

Иосиф Пригожин готов заняться "фантастическим будущим" дочери Алсу

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин готов взяться за...

"Игра престолов" с последствиями: Кит Харрингтон оказался в больнице из-за стресса и алкоголизма

Актер Кит Харрингтон, сыгравший роль Джона Сноу в...

"Может, я ку-ку, в мерседесике без крыши": новый клип группировки "Ленинград" Осторожно, нецензурная лексика

Главную роль в нем исполнила российская актриса и...

Бузова предложила Киркорову спеть дуэтом на "Евровидении"

Российская певица Ольга Бузова обратилась к Филиппу...

TOP новостей

Поразительный рост зарплат: кто в Литве зарабатывает больше всего (7)

Время роста зарплат. В каких секторах зарплаты растут...

Гору Гедиминаса в Литве восстанавливали нелегальные рабочие из Украины и Беларуси (3)

В ходе расследования выяснилось, что в...

Мария Акелан Мария Акелан Мария Акелан

Певица Мария Акелан: Был билет на самолет в один конец, но я осталась в Вильнюсе (2)

Певица Мария Акелан, недавно побывавшая в топах...

Ошибка в подсчете голосов на "Евровидении": исполнитель от Литвы может получить компенсацию (3)

1,5 недели назад во втором полуфинале "Евровидения"...

Аппетиты молодежи в Литве растут: надеются на зарплату в 2000 евро "на руки" (1)

Почти 2/3 молодежи в Литве проходили практику во время...