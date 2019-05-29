"Игра престолов" с последствиями: Кит Харрингтон оказался в больнице из-за стресса и алкоголизма

По утверждению ряда источников, 32-летний артист в элитной клинике Prive-Swiss борется со стрессом, переутомлением и алкоголизмом из-за окончания сериала, "которое больно по нему ударило". В частности, по словам друга Харрингтона, актер осознал, что "вот и все — это конец".
Врачи прописали ему психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию. Жена Харингтона Роуз Лесли, сыгравшая в сериале роль "одичалой" Игритт, находится рядом с мужем.
Месяц лечения в клинике стоит 120 тысяч долларов.
Ранее телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала "Игра престолов". Фанаты поделились в соцсетях отрывками из картины, в которых показано, как актеры реагировали на концовку шоу. На видео пользователя jorywea видно, как Харингтон хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.
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