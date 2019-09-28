Игорь Николаев показал редкое видео с Аллой Пугачевой

По словам Николаева, он посмотрел запись впервые. В ролике Пугачева поет в студии и гуляет по городу. "Никогда прежде не видел эту съемку! Очень трогательно!", — написал Николаев в посте.
Один из подписчиков композитора уточнил, что запись проходила в Томске.
Впервые Алла Пугачева исполнила композицию "Прости, поверь" в 1985 году в концертной программе "Алла Пугачева представляет...". Песня вошла в восьмой студийный альбом Пугачевой "Счастья в личной жизни" (1986 год).
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