И морщинки не страшны: Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

Актриса не раз высказывалась против радикальных омолаживающих процедур, и отмечала, что предпочитает принимать свой возраст с достоинством. Впрочем, Стоун - одна из немногих, кому удается сохранять хорошую форму в своем возрасте. Актриса по-прежнему снимается в смелых проектах для глянцевых журналов, но в то же время не стесняется показать себя без грима и обработки фотографий.
Недавно она опубликовала в Instagram снимок, на котором поклонники увидели ее без единой капли макияжа.
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