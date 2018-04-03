И морщинки не страшны: Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

Американская кинозвезда Шэрон Стоун, которой в начале марта исполнилось 60 лет, всегда говорила, что не боится стареть.
Sharon Stone
© AFP / Scanpix

Актриса не раз высказывалась против радикальных омолаживающих процедур, и отмечала, что предпочитает принимать свой возраст с достоинством. Впрочем, Стоун - одна из немногих, кому удается сохранять хорошую форму в своем возрасте. Актриса по-прежнему снимается в смелых проектах для глянцевых журналов, но в то же время не стесняется показать себя без грима и обработки фотографий.

Недавно она опубликовала в Instagram снимок, на котором поклонники увидели ее без единой капли макияжа.

Happy birthday Joe Stone! 🎂 #JoeStone

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Mar 31, 2018 at 12:13pm PDT

#FBF for #NationalPuppyDay. Me and Joe on a rainy day. #family ❤️ #JoeStone

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Mar 23, 2018 at 10:03pm PDT

Waking up in paradise - spring break with the kids. #family ❤️ #springbreak

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Apr 2, 2018 at 1:14pm PDT

SHOWTIME!
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