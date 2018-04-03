И морщинки не страшны: Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

Актриса не раз высказывалась против радикальных омолаживающих процедур, и отмечала, что предпочитает принимать свой возраст с достоинством. Впрочем, Стоун - одна из немногих, кому удается сохранять хорошую форму в своем возрасте. Актриса по-прежнему снимается в смелых проектах для глянцевых журналов, но в то же время не стесняется показать себя без грима и обработки фотографий.

Недавно она опубликовала в Instagram снимок, на котором поклонники увидели ее без единой капли макияжа.