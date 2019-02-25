И Меладзе туда же. Певец снялся в клипе модного рэпера

Российский поп-певец Валерий Меладзе внезапно записал трек «Сколько лет» вместе с молодым рэпером-романтиком Мотом. Песня, конечно же, о любви.
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Сегодня на YouTube-канале Мота появился совместный клип — и это не очень похоже на стеб.

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