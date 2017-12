Хвастовство Рудковской разозлило ее подписчиков

Доброе утро,как же я люблю Новый год,ёлки и подарки,и тут соглашусь что Саша пошёл в меня,ни Андрей,ни Коля, ни Женя так не любят 🎁, как мы, потому что у них день рождения не на Новогодние праздники, как у нас ) 🎄🎁🎁🎁 ps сегодня буду распаковывать море подарков от друзей и брендов, скоро больше в сторис )

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Dec 27, 2017 at 11:03pm PST