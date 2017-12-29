Хвастовство Рудковской разозлило ее подписчиков

В Instagram Яна опубликовала снимок елки, у подножия которой лежат множество пакетов с подарками. Судя по всему, многие поздравили Яну и ее сына Сашу не только с Новым годом, но и с предстоящим днем рождения - Рудковская отмечает его 2 января, а ее младший ребенок - 6 января.

В подписи к снимку продюсер также отметила, что из-за дня рождения они с Сашей любят новогодние праздники больше, чем кто-то другой в их семье.

Однако не все подписчики разделили радость Рудковской. Многие из них считают, что выставлять на всеобщее обозрение роскошные подарки - моветон. Некоторые упрекают Яну, что таким образом она прививает сыну ложные ценности, а себя показывает пустышкой, которая "получает радость только от шмоток".