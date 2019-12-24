По словам 36-летней артистки, каждый раз, когда фанаты замечают двух известных людей на ковровых дорожках, приемах или фестивалях - тут же появляются разговоры о возможном романе. В их со Слепаковым случае, с точки зрения знаменитости, произошла аналогичная история. Вместе с бывшим участником КВН Ходченкова вела одно из мероприятий. Именно это событие породило череду дальнейших обсуждений. В ходе беседы с главным редактором издания Вадимом Верником актриса дала понять, что все публикации в прессе на эту тему и обсуждения поклонников безосновательны.

Как призналась Светлана, она уже успела поговорить с Семеном об их "гипотетическом романе», посмеявшись над абсурдностью данной версии. Звезда военной драмы Станислава Говорухина "Благословите женщину" не стала скрывать: с возрастом она научилась находить спасение от всех домыслов в хорошем чувстве юмора.

"Мы посмеялись… Если верить слухам, я перманентно беременна уже как слон! Ну, сколько можно", - заявила Ходченкова, опровергнув слухи об отношениях с шоуменом.

Светлана Ходченкова и Семен Слепаков познакомились во время работы над сериалом "Домашний арест", в котором актриса сыграла одну из главных ролей, а резидент Comedy Club был продюсером проекта.

Информация о романе появилась в СМИ в сентябре 2019 года, а уже в ноябре в прессе стали писать о том, что актриса находится в «интересном положении».