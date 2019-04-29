“Хочу быть как мама”: дочь Юлии Началовой дала первое интервью после ее смерти

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 12-летняя дочь певицы впервые после трагедии прервала молчание и заговорила о маме, пишет Cosmo.
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Вера Алдонина вместе с родными пришла на программу Андрея Малахова “Привет, Андрей!” на телеканале “Россия-1”. Гости в студии заметили, что девочка очень похожа на своего отца, футболиста Евгения Алдонина.

“От мамы у меня глаза”, — с улыбкой заметила Вера. В студии появился и отец певицы. Он рассказал, что Вера много времени и сил посвящает учебе, а Алдонин постоянно поддерживает девочку.

“Она у нас молодец. Делает успехи по игре на фортепиано. Мы связываем с ней большие надежды. Все данные, чтобы успешно реализовать себя в жизни, у нее есть”, — заверил отец Юлии Началовой.

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Гости программы поинтересовались у Веры, кем она хочет стать в будущем. “Я не могу сказать, что точно стану певицей. Хочу быть как мама, но с уклоном на актрису”, — поделилась дочь певицы.

Юлия Началова скончалась в больнице, не приходя в сознание. За несколько дней до этого певицу ввели в состояние искусственной комы. На программе Малахова было обнародовано и последнее аудиосообщение Юлии. Звезда до последнего не хотела, чтобы о ее состоянии стало известно общественности.

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