Разгоряченные Алла Пугачева и Лайма Вайкуле никак не могли успокоиться, дамы вспоминали то одного, то другого кавалера. "Просто ноги отваливаются", – пожаловалась запыхавшаяся Пугачева. "Да ладно, ничего у тебя не отваливается", – оценивающе оглядела Примадонну Вайкуле.
Латвийской исполнительнице понравились на дискотеке мужчины помоложе. Вайкуле вспомнила темноволосого красавца – однако Примадонна назвала его "сопляком". Оказывается, Алла Пугачева успела выяснить, что молодому человеку всего 55 лет.
Лайма настаивала, что надо пойти на другую дискотеку – более крутую, где тусуется народ помоложе. Примадонна с ней категорически не согласилась и заявила, что иногда "хочется постарше".
Тут Максим Галкин, который снимал девушек на видео для Instagram, не выдержал. "Я вам дам постарше", – прикрикнул на разгоряченных похождениями певиц шоумен. Алла Пугачева и Лайма Вайкуле сделали вид, что смутились – но тут же показали оператору язык.
Звездное семейство отдыхает сейчас на рижском взморье. Отъезд Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри в отпуск вызвал скандал. Примадонна подъехала на своем лимузине прямо на перрон, к вагону поезда.
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