Хлои Кардашьян стала мамой

Как отмечается, это первый ребенок Хлои и ее партнера Тристана Томпсона, который играет за команду Cavaliers.

По данным издания, незадолго до рождения ребенка Кардашьян поймала своего партнера на измене с американской моделью.

Ранее сообщалось, что Хлои Кардашьян попросила папарацци вести себя потише. По ее словам, она плохо чувствует себя в поездках, поэтому просит, чтобы фотографы давали ей пространство для передвижения по аэропортам. Кардашьян вынуждена летать из Лос-Анджелеса, где она живет, в Кливленд, штат Огайо, где Томпсон играет в баскетбол.