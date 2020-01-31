Хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой

По словам врача, в век интернет-технологий, прежде всего, стоит обратить внимание на так называемые "фильтры" и "маски" в социальной сети Instagram, а не сразу подозревать человека в том, что он посетил хирурга.

"Чтобы достоверно сказать, было ли здесь хирургическое вмешательство надо видеть снимки в первоначальном виде", - поделилась своей точкой зрения медик.

Также она высказала предположение о том, что Примадонна просто прошла курс массажей лица и проколола курс витаминов. Она подчеркнула, что немногие врачи возьмутся оперировать пациентов, возраст которых перевалил за 60 лет. Однако, по мнению Еприкян, многое зависит от общего состояния организма.