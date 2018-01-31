Продюсер Харви Вайнштейн вновь ответил актрисе Роуз Макгоуэн, одной из первых обвинивших его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, сообщает The Hollywood Reporter. 30 января артистка дала очередные интервью о Вайнштейне и The Weinstein Co.
Harvey Weinstein
© Vida Press

Со своей стороны, адвокат продюсера Бен Брафман заявил, что Вайнштейн и его юристы все это время воздерживались от публичной критики в адрес тех, кто выступает с обвинениями, несмотря на наличие доказательств, способных опровергнуть такие утверждения.

По словам Брафмана, теперь невозможно хранить молчание из-за деятельности Макгоуэн по продвижению ее биографии.

В частности, актриса утверждает, что рассказывала своему коллеге Бену Аффлеку об инциденте с Вайнштейном в 1997 году. Юрист же привел отрывок из электронного письма артиста, в котором тот говорит, что Макгоуэн никогда об этом ему не говорила.

Ранее сообщалось, что Макгоуэн подробно описала нападение своего предполагаемого насильника.

Gazeta.ru
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