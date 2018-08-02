Харатьян на фестивале в Юрмале: как Гайдай отказал в ролях Дональду Трампу и Миле Йовович

Представляя песни из последнего фильма Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон Бич опять идут дожди" (1992), Дмитрий Харатьян, сыгравший главную роль агента КГБ, вспомнил две удивительные истории.

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"Во время кастинга на роль агента ЦРУ в Америке Леонид Иович назначил время сразу двум американским актрисам. На 10 часов — рекомендованной ему с американской стороны Келли Макгрилл, а на 11 — присоветованной ему одним из сценаристов картины Юрием Воловичем "актрисы российского происхождения, знающей русский язык.

Сперва пришла Келли Макгрилл — Гайдай ее тут же утвердил. А вопрос Воловича а как же вторая кандидатка, спросил: "А как ее зовут?" - Волович ответил: "Мила Йовович". На что Леонид Иович произнес незабываемую фразу: "Два Иовича в одной картине - это перебор!" А ведь могла Мила пойти по другой дорожке".

Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas © Sputnik / Scanpix

Другая история Харатьяна объясняет, почему в титрах этого фильма появилась фамилия Дональда Трампа. Оказывается, съемки планировалось провести в казино — Трамп дал разрешение сделать это в своем роскошном комплексе "Тадж Махал". Взамен просил дать хотя бы маленькую роль.

"Гайдай ему отказал, сообщив, что это будет странно выглядеть, если вместе с такими маститыми актерами как Куравлев, Джигарханян, Харатьян будет сниматься непонятно кто, - рассказал Харатьян. - При этом сам Леонид Иович в той картине снялся в роли сумасшедшего старичка, которого полицейские выносят на руках. А в качестве компенсации за помещения, Дональда Трампа и его казино обозначили в титрах".