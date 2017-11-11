Мужчина попытался оправдаться перед балериной, мол, это не он опубликовал ее личные фотографии. Дескать, хакеры взломали его страничку в соцсетях. Но Анастасия уверена — это его рук дело.
— Если кто-то решил использовать меня как орудие своего пиара, Бог ему судья. Все, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии. Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет, — сказала “КП” Анастасия Волочкова. — Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут. Я не хочу и не буду оправдываться за поступки подонков.
— Жаль, что на пути прекрасной Анастасии попадаются такие мерзавцы, — подытожила пиар-директор Волочковой Наталья Ракицкая.
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