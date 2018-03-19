Хакеры Celeb Jihad, специализирующиеся на публикации интимных фото звезд, выложили на своем сайте запись с обнаженной Меган Маркл, актрисой и невестой британского принца Гарри.
В ролике актриса появляется перед камерой топлесс, судя по кадрам, съемка происходит на каком-то пляже. На сайте Celeb Jihad также выложены скриншоты с ролика.
Принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба назначена на 19 мая 2018-го.
О романе Маркл с принцем, занимающим пятое место в очереди на британский престол, стало известно осенью 2016 года.
Зарегистрированные (0) Анонимные (2)
Хакеры слили в Сеть интимные фото невесты принца Гарри (2)
Хакеры Celeb Jihad, специализирующиеся на публикации...
Принц Гарри отказал семье после публикации "голых" фото невесты (3)
Британский принц Гарри не будет заключать брачный...
От "Симпсонов" до Pink Floyd: Стивен Хокинг оставил яркий след в массовой культуре
Выдающийся физик-теоретик Стивен Хокинг, скончавшийся...
TOP новостей
Экономика растет: зарплаты будут расти быстрее, рост цен замедлится (30)
Центробанк Литвы оценил положительные перемены...
Посольство: 85% находящихся в Литве россиян голосовали за Путина (48)
В состоявшихся в минувшее воскресенье выборах...
Крестовый поход против дешевой рабочей силы для Литвы обернется двойным ударом (8)
Назревающие в Брюсселе реформы, цель которых - борьба с...