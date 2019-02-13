Публикацию телеканал сопроводил мемом «Как тебе такое, Илон Маск»?, тегнув главу SpaceX и Tesla. Тот ответил по-русски: «хаха офигенно».





Как рассказали в ГИБДД, водитель — 18-летний житель Невинномысска. Он «самостоятельно внес несанкционированные изменения в конструкцию старенькой „шестерки“ и вопреки законодательству выехал на ней на проезжу часть». На него составили три административных протокола, а также провели с ним «поучительную беседу».