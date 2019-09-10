Рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Гуф (Алексей Долматов) накануне выборов в Мосгордуму выпустили клип на песню "Москва" ко Дню города. Тимати там пел: "Не хожу на митинги и не втираю дичь", "Хлопну бургер за здоровье Собянина", Гуф – "Я застал Попова, часто вспоминаю Лужкова, сейчас я наблюдаю за Собяниным".
Michailas Galustianas, Vladimiras Putinas, Timati
© RIA / Scanpix

За сутки клип набрал более одного миллиона дизлайков, что стало рекордом русского ютуба. Пользователи Cети сделали свои версии клипа, заменив видеоряд на кадры задержаний и избиений на митингах в Москве в июле и августе этого года.

Гуф извинился перед поклонниками в своем инстаграме 10 сентября. По его словам, он не знал о том, что 8 сентября в Москве проходили "выборы мэра", и "вписался на энтузиазме" в запись клипа, а его "развели" и "немного поюзали". Гуф утверждает, что ничего не заработал на записи. Он добавил, что может отказаться от сотрудничества с Тимати.

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"Я реально извиняюсь перед вами. И я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть и которая разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее. Я просто не в курсе, живу и радуюсь жизни", – заявил Гуф.

Спустя час после обращения Гуфа Тимати написал в инстаграме, что удалит клип. По его словам, он совсем не хотел злить людей и поднимать шум, и добавил, что удалит клип, "чтобы не продолжать эту волну негатива". На момент публикации новости клип был недоступен.

"Настоящее время"
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