За сутки клип набрал более одного миллиона дизлайков, что стало рекордом русского ютуба. Пользователи Cети сделали свои версии клипа, заменив видеоряд на кадры задержаний и избиений на митингах в Москве в июле и августе этого года.
Гуф извинился перед поклонниками в своем инстаграме 10 сентября. По его словам, он не знал о том, что 8 сентября в Москве проходили "выборы мэра", и "вписался на энтузиазме" в запись клипа, а его "развели" и "немного поюзали". Гуф утверждает, что ничего не заработал на записи. Он добавил, что может отказаться от сотрудничества с Тимати.
"Я реально извиняюсь перед вами. И я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть и которая разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее. Я просто не в курсе, живу и радуюсь жизни", – заявил Гуф.
Спустя час после обращения Гуфа Тимати написал в инстаграме, что удалит клип. По его словам, он совсем не хотел злить людей и поднимать шум, и добавил, что удалит клип, "чтобы не продолжать эту волну негатива". На момент публикации новости клип был недоступен.
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