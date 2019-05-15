И вот двадцать лет спустя группировка не только готовится поставить абсолютный рекорд посещаемости в своем родном городе – 65 тысяч человек на стадионе "Санкт-Петербург Арена" 19 октября – но и собирает стадионы в европейских столицах!

15 мая 2019 года "Ленинград" соберет под крышей вильнюсской Siemens arena тысячи зрителей. Музыканты и вместе с лидером группы уже репетируют на сцене арены, чтобы устроить вечером грандиозную разрядку эмоций.

Ленинград © Organizacijos nuotr.

- Культура стадионов существовала во времена, когда был дефицит развлечений, и каждое событие собирало огромное количество зрителей. Не было такой агрессивной конкуренции как сейчас, и такого количества артистов. Я сам ходил на сольный концерт группы "Аквариум" и СКК был набит битком, - вспоминает Сергей Шнуров, - Евтушенко читал на стадионах – оказывается слово тоже "пробивает" стадионы. Но "Ленинград" – это, конечно, не про слово и не про мысль, - говорит Сергей Шнуров, - В этом плане, мне кажется, особенность "Ленинграда" в том уникальном чувстве, которое мы транслируем и вызываем – чувстве праздника непослушания, вседозволенности – и каждый в этом хочет поучаствовать. Это чистой воды эмоция.

Своей главной задачей Сергей считает поиск общих, объединяющих разных людей и разные смыслов. При том, что в самих по себе песнях вовсе не обязательно должен быть глубокий смысл.

- Я вот так никогда не считал. Иногда, наоборот, чем бессмысленнее текст, тем лучше песня. Возьмем "Ой мороз-мороз, не морозь меня". О чем эта песня? Ни о чем. Но есть настроение. Такой типично русской тоски. А мы эту тоску берем, как фарш, засовываем в мясорубку и получаем жуткий праздник!

15 мая "Ленинград" устроит Вильнюсу хорошую взбучку и как следует встряхнет коллективное бессознательное. Прозвучат все главные хиты группировки разных лет и новые песни. Добро пожаловать на ленинградотерапию!