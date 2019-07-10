Группа "На-На" готова выступить в Грузии. Об этом на пресс-конференции заявил участник коллектива Владимир Политов. По его словам, музыка не имеет отношения к политике.

"Сегодня звонили, приглашали выступить в Грузии. Мы сказали: «Почему нет?" — цитирует Политова РИА Новости.

Ранее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал, что его коллектив больше никогда не будет выступать в Грузии из-за оскорблений грузинского журналиста в адрес президента России.