Группа "На-На" готова выступить в Грузии. Об этом на пресс-конференции заявил участник коллектива Владимир Политов. По его словам, музыка не имеет отношения к политике.
"Сегодня звонили, приглашали выступить в Грузии. Мы сказали: «Почему нет?" — цитирует Политова РИА Новости.
Ранее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал, что его коллектив больше никогда не будет выступать в Грузии из-за оскорблений грузинского журналиста в адрес президента России.
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