Группа "Ленинград" попала в список хедлайнеров фестиваля Coachella в США

Группа "Ленинград", отыгравшая "последний" стадионный тур по всей России в 2019-м году, нацелилась на мировые масштабы. Группа появилась в списке участников музыкального фестиваля "Коачелла", который пройдет с 10 по 19 апреля 2020 года.

Coachella © Фото из социальных сетей

Команда Сергея Шнурова оказалась в числе лучших мировых музыкантов и будет выступать в 12 и 19 апреля вместе с Ланой Дель Рей, Fatboy Slim, Lil Nas X и другими артистами.