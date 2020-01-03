Впервые за долгое время в афише выступающих артистов появилась надпись на русском языке, сообщает piter.tv
© DELFI / Kiril Čachovskij

Группа "Ленинград", отыгравшая "последний" стадионный тур по всей России в 2019-м году, нацелилась на мировые масштабы. Группа появилась в списке участников музыкального фестиваля "Коачелла", который пройдет с 10 по 19 апреля 2020 года.

Coachella
Coachella
© Фото из социальных сетей

Команда Сергея Шнурова оказалась в числе лучших мировых музыкантов и будет выступать в 12 и 19 апреля вместе с Ланой Дель Рей, Fatboy Slim, Lil Nas X и другими артистами.

Статьи по теме:

Возмущенный матершиной Шнурова россиянин отсудил компенсацию

Житель Новосибирска Евгений Гуляев выиграл иск к...

Сергей Шнуров "зажёг" в Литве: говорил про политику, роспуск группы, алкашей и запреты Интервью: "мне в Госдуму почему-то не хочется" (48)

Культовая российская группировка "Ленинград" 15 мая...

Группа "Ленинград" попала в список хедлайнеров фестиваля Coachella в США

Впервые за долгое время в афише выступающих артистов...

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера

Модель Наталья Водянова в новогоднюю ночь сообщила,...

"Любовница Меладзе" из "Виагры" поздравила Брежневу с Новым годом (1)

Солистка группы "ВиаГра" Эрика Герцег, которой СМИ...

Накануне Нового года Заворотнюк обратилась к поклонникам (1)

Актриса Анастасия Заворотнюк на своей странице в Instagram...

СМИ: Басков хочет выкупить латвийскую недвижимость Киркорова через подставных лиц (4)

Квартира, из-за которой на Филиппа Киркорова подал в...

TOP новостей

Крупные города Литвы будут добиваться возвращения табличек с зелеными стрелками (23)

После того как стало известно, что отказ от табличек с...

В Литве готовы импортировать нефть для Беларуси (23)

На фоне прекращения поставок российской нефти...

Зима в этом году поражает: ближайший прогноз - 9 градусов тепла

Синоптики уже объявили 2019 год самым теплым годом,...

Десятилетие, охватившее эру Грибаускайте и смерть Бразаускаса: что подорожало, так это пост президента (4)

Смерть Альгирдаса-Миколаса Бразаускаса , введение...

Заполнение деклараций в этом году начнется раньше: порядок упростится

Для многих жителей Литвы декларирование доходов...