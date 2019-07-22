По сюжету видео исполнители едут по городским улицам на грузовике и собирают мешки с мусором. В ролике появляются только два участника группы «Грибы» — 4atty aka Tilla, Симптом НЖН, а само название коллектива изменили на Grebz. Будет ли принимать участие третий участник и основатель «Грибов» — Юрий Бардаш — в новом проекте, пока неизвестно.
Клип «Контракты» за 11 часов набрал более 157 тысяч просмотров.
Что еще известно:
Рэп-группа «Грибы» была основана в Киеве в 2016 году. Тогда же коллектив выпустил свой первый и единственный альбом «Дом на колесах ч. 1». Самыми известными их композициями стали «Intro», «Копы», «Тает лед». Клип на последнюю песню посмотрели 205 миллионов раз.
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