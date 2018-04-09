В латвийской столице Deep Purple устроит "прибалтийскую презентацию" двадцатого студийного альбома inFinite. На концерте прозвучат многие известные песни, но, конечно, не все. Как-то раз вокалист и автор почти всех композиций Deep Purple Иэн Гиллан сказал, шутя: "Мы однажды посчитали, что можем играть на сцене примерно сутки, и ни разу не повторимся…"
В Ригу Deep Purple приедет в звездном составе: Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс и Дон Эйри.
В мае 2017 года у группы стартовал тур The Long Goodbye Tour, который продлится три года. Тур проходит в поддержку альбома inFinite, вышедшего в начале апреля прошлого года. Музыкальные критики говорят, что в нем "весь Deep Purple", какой он есть, за 50 лет.
Билеты на концерт можно приобрести в кассах сети Biļešu Serviss.
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