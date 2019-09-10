Григорий Лепс открыл кулинарную лавку в центре Москвы

Певец Григорий Лепс открыл кафе "Пироги" в центре Москвы. В честь открытия гостей принимал лично хозяин заведения. Об этом сообщает "СтарХит".

Артист сам встречал гостей на пороге и угощал фирменным блюдом — пирогами с разной начинкой. Одним из первых Лепса приехал поздравить Филипп Киркоров. Он подарил ему шоколадную скрипку, которую тот пообещал вписать в интерьер заведения.

Лепс рассказал, что его кафе рассчитано на людей со средним достатком.

"Огромный выбор: пироги, сладкое, пирожки. Некоторые стоят 60 рублей, какие-то — 80–100. Считаю, что это нормальные цены. Всё недорогое, но очень качественное", — заявил певец.

Артист признался, что сам больше всего любит пирожки с ливером. Лепс рассказал о планах по созданию сети таких кафе, если первое заведение окажется прибыльным.