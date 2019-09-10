Григорий Лепс открыл кулинарную лавку в центре Москвы

Певец накормил Филиппа Киркорова пирожками.
Grigorijus Lepsas
© Sputnik / Scanpix

Певец Григорий Лепс открыл кафе "Пироги" в центре Москвы. В честь открытия гостей принимал лично хозяин заведения. Об этом сообщает "СтарХит".

Артист сам встречал гостей на пороге и угощал фирменным блюдом — пирогами с разной начинкой. Одним из первых Лепса приехал поздравить Филипп Киркоров. Он подарил ему шоколадную скрипку, которую тот пообещал вписать в интерьер заведения.

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Лепс рассказал, что его кафе рассчитано на людей со средним достатком.

"Огромный выбор: пироги, сладкое, пирожки. Некоторые стоят 60 рублей, какие-то — 80–100. Считаю, что это нормальные цены. Всё недорогое, но очень качественное", — заявил певец.

Артист признался, что сам больше всего любит пирожки с ливером. Лепс рассказал о планах по созданию сети таких кафе, если первое заведение окажется прибыльным.

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Вчера Григорий Лепс и Филипп Киркоров своим появлением наделали шуму на Пятницкой. ⠀ Прохожие, заметив оживление и беседующих звёзд, забывали, что торопятся на мероприятия Дня города и заинтриговано занимали столики - почти как места в партере. ⠀ Светский полдник в центре Москвы состоялся в честь открытия по адресу Пятницкая, 82/34 кулинарной лавки Григория Лепса @gvleps «Пироги». ⠀ С мясом, ливером, капустой, яйцом и луком, десерты.... Чего там только нет. Так что, любители пирожков и сладкого, вы знаете, что делать😏 ⠀ Ну, а мы, помимо угощений, были в не меньшем восторге от костюма Филиппа, который как бы намекает: пирожков надо есть в меру😂☝🏼 ⠀ #григорийлепс #филиппкиркоров #пирогилепса
Публикация от Starhit.ru (@starhit.ru) 8 Сен 2019 в 9:31 PDT
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