Григорьев-Апполонов в шоке от секс-скандала: ждет экспертизы ДНК

По законам жанра, у известных артистов почти в каждом регионе страны есть хотя бы по одному внебрачному ребенку. Женщины, уверяющие, что родили детей от богатых и знаменитых, резонно идут на ток-шоу, где в деталях рассказывают подробности интимной связи со звездами.

В этот раз Олеся Сазыкина решилась на откровенное признание: она была возлюбленной, помощницей, правой рукой Андрея Григорьева-Апполонова, певец же в лучших традициях отрицает связь, так как был женат, а сам конфликт Олеся и рыжий «Иванушка» будут решать в эфирах шоу.

«МК» связался с Сазыкиной для выяснения обстоятельств, почему столько лет она молчала и лишь недавно заявила о порочной связи?

«У нас есть «хайп», рейтинг. Мы выполняем миссию. Так-то мы нормально общаемся, я не могу вам всего рассказать, у меня контракты с каналами!, - заявила Олеся. - Но мой шестилетний сын — 100 процентов ребенок Андрея, как бы удивительно это ни звучало!»

Адвокат Андрея (Александр Бенхин) уверяет, что вы лжете, и певец вас ненавидит.

Адвокат придумывает. У них своя позиция, у меня своя. Я, на самом деле, сейчас не могу понять, что имею права сказать, а что нет. Андрюха — шоумен, он в этом, как рыба в воде, а я только учусь! Моя позиция — все хорошо, это подтверждает ДНК!

- Ваш сын похож на Андрея?

- Да. Очень. Я и Андрей также похожи, нам все говорили, что прям как брат с сестрой! А еще у меня есть схожесть с его покойной сестрой — Юлией. Она ко мне очень хорошо относилась, называла доченька!

- Андрей общался с мальчиком до всех скандалов?

- Конечно, он общался с ребенком, но я не говорила сыну, что Григорьев-Апполонов его папа. Зачем ребенку это? Не хотела травмировать. Сын его знает как «дядю Андрея».

- Но адвокат Андрея все же настаивает, что вы были просто поклонницей, но никак не возлюбленной певца.

- Что такое поклонница? Я тот человек, который с Андреем практически все время был рядом, 24 часа в сутки. Это функция называется «принеси-подай», но при этом мы хорошо общались. Мы могли друг друга возвысить, принизить, но оставались близкими друзьями!

- А бывшая жена (Мария) Андрея знает о вас?

- Да, я с ней прекрасно общалась в свое время. Она догадывалась, даже меня спрашивала: «Ты в качестве любовницы выступаешь?». Хотя я не могу сказать, что я любовницей была.

- А ваш муж? Вы же были замужем.

- Да, он знал все! Бывший муж меня не забирал из роддома. Мне помогла моя мама. Но я ему все равно благодарна, что он был у меня. Мы много сотрудничали по работе, развелись в 2015 году.

- Все эти скандалы отразились на Андрее?

- Конечно, он запил, и очень сильно. Даже Матвиенко высказался! Я могу сказать – когда мы снимались на программе, Андрей был очень-очень хорошо подвыпивший.

Адвокат Андрея Григорьева-Апполонова Александр Бенхин настаивает на своем: по мнению юриста, Олеся Сазыкина оклеветала певца:

– Олеся явно ему предъявляет не его ребенка. Андрей уверен, что этот мальчик не его. Любые результаты, любой экспертизы предсказуемые — мы не сомневаемся, что это чужой ребенок. Опять же, она порочит его честь, репутацию, мешает ему работать, гастролировать, - настаивает Бенхин. - Повторюсь, мы подготовили иск о защите чести и достоинства, будем подавать в Бутырский суд.