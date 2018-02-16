Гребенщиков пояснил, что он ознакомился со сценарием картины, однако ему он не понравился, поскольку герои похожи на "каких-то московских хипстеров, которые только и думают, как им... заняться сексом" (цитата по "Фонтанке").
"Я знаком с продюсером этой картины Ильей Стюартом, он милейший человек, и он заверил меня, что ни упоминаний моего имени, ни песен "Аквариума" в этой картине не будет. Дело в том, что я лично знал людей, о которых снял фильм Серебренников. Ничего общего с героями его картины они не имеют", - добавил Гребенщиков.
На прошлой неделе Илья Стюарт рассказал о том, что в фильме "Лето" Майка Науменко сыграл дебютировавший в кино фронтмен группы "Звери" Рома Зверь, а Виктора Цоя - корейский актер Тео Ю, игравший у Ким Ки Дука, Бенсона Ли и Дрейка Доримуса.
Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя и разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Именно тем летом Цой записал свой первый альбом, а Науменко создал группу "Зоопарк".
Серебренников снял практически весь необходимый материал в августе 2017 года, а находясь под домашним арестом, смонтировал картину. Окончательное производство ленты будет завершено весной, а продажа прав на ее прокат стартует 15 февраля на Берлинском кинофестивале.
Сам режиссер ранее говорил, что собирается снять "летнюю музыкальную историю про любовь", чистую и романтическую.
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