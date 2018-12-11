В 2011 году Маркл вышла замуж за кинопродюсера Тревора Энгельсона. Свадьбу играли на Ямайке в гостинице, где когда-то провела медовый месяц Мэрилин Монро. Туда съехались около ста человек, в том числе исполнители главных ролей в сериале "Форс-мажоры", где снималась Маркл. Новобрачные сняли для гостей все 55 номеров и вилл, которые имелись в гостинице, и сами заняли самую дорогую из них за 1,2 тысячи долларов в сутки.

Отец Маркл рассказал Daily Mail, что съехавшимся на свадьбу раздавали сумки, в которых, помимо приветственного письма от жениха и невесты, лежали пластиковые пакетики с марихуаной. "Это незаконно, но для Ямайки — ничего особенного. Там это практически традиция, — утверждает 74-летний Томас Маркл. — Я сам не употребляю, Меган, насколько я знаю, тоже. Не знаю даже, что я сделал с моим пакетиком. Подарил, наверное".

Меган Маркл развелась с Тревором Энгельсоном в 2013 году. 19 мая 2018 года актриса вышла замуж за принца Гарри, занимавшего шестое место в очередности наследования британского престола. Об их романе стало известно в конце октября 2016 года.