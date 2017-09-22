Гостей вечеринки журнала Forbes оценили в 147 миллиардов

Среди гостей Forbes были Уоррен Баффетт, который "стоит" 78 миллиардов долларов, глава фирмы Сhobani Хамди Улукая (1,7 миллиарда), владелец казино в Лас-Вегасе Стив Винн (3,1 миллиарда), рэпер Шон Комбс, также известный как Пи Дидди (821 миллион долларов) и другие.

Представители Forbes сделали историческую фотографию, на которой вместе запечатлены самые состоятельные люди планеты. За день до дня рождения Forbes бизнесмены посетили ежегодный благотворительный саммит.

На вечеринке Forbes выступил певец Стиви Уандер, с которым Уоррен Баффетт исполнил песню "The Glory of Love".