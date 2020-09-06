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Певица Любовь Успенская спровоцировала привычную для себя волну критики, опубликовав новое фото.
"Голова больше туловища": Успенскую высмеяли из-за нового фото
© Sputnik / Scanpix

Стоит отметить, что каждая публикация артистки вызывает ехидные замечания со стороны злопыхателей, к этому она, наверняка, давно привыкла.

Успенская выложила свой портрет в полный рост: она вся в черном стоит на белоснежной лестнице и задумчиво смотрит куда-то за пределы кадра.

Многие поклонники отметили, что новый образ очень идет из любимице, а также похвалили за стройную фигуру в 66 лет.

Недоброжелатели тем временем завалили хамскими комментариями:

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"Женщина, у вас голова больше туловища", "Неудачное фото, рост короткий", "Тот случай, когда старость пришла одна".

Не менее жестоко себя ведут пользователи соцетей по отношению к дочери Успенской - начинающей певице и художнице Татьяне Плаксиной. Девушке давно не могут забыть скандал с мамой, которую та в телеэфире обвинила "во всех смертных грехах". Конфликт отцов и детей вроде бы давно исчерпан, но злые языки не перестают заваливать Плаксину обидными сообщениями.

Критически относятся и к ее попыткам самовыражения. Стоит наследнице звезды опубликовать селфи, его разбирают самым детальным образом.

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MK.ru
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