"Голова больше туловища": Успенскую высмеяли из-за нового фото

Стоит отметить, что каждая публикация артистки вызывает ехидные замечания со стороны злопыхателей, к этому она, наверняка, давно привыкла.
Успенская выложила свой портрет в полный рост: она вся в черном стоит на белоснежной лестнице и задумчиво смотрит куда-то за пределы кадра.
Многие поклонники отметили, что новый образ очень идет из любимице, а также похвалили за стройную фигуру в 66 лет.
Недоброжелатели тем временем завалили хамскими комментариями:
"Женщина, у вас голова больше туловища", "Неудачное фото, рост короткий", "Тот случай, когда старость пришла одна".
Не менее жестоко себя ведут пользователи соцетей по отношению к дочери Успенской - начинающей певице и художнице Татьяне Плаксиной. Девушке давно не могут забыть скандал с мамой, которую та в телеэфире обвинила "во всех смертных грехах". Конфликт отцов и детей вроде бы давно исчерпан, но злые языки не перестают заваливать Плаксину обидными сообщениями.
Критически относятся и к ее попыткам самовыражения. Стоит наследнице звезды опубликовать селфи, его разбирают самым детальным образом.
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