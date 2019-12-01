Сябитова опубликовала сразу несколько различных фото — в том числе те, на которых она играет в гольф или как-либо еще демонстрирует активный образ жизни. Однако первой и привлекшей наибольшее внимание фанатов оказалась именно фотография, на которой телеведущая сидит вполоборота к камере на розовом фоне, и на ней не видно никакой одежды.
Ведущая сопроводила фотографии небольшим текстом-размышлением о том, что женщинам старше пятидесяти лет не обязательно чувствовать себя стереотипными бабушками. Сябитова вспомнила слова итальянской киноактрисы и модели Изабеллы Росселлини, сказавшей, что «возраст – это свобода», и добавила от себя, что в этой свободе «больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице».
Интернет-пользователи по-разному отреагировали на откровенное фото. Некоторые обрушились на телеведущую с критикой или признались, что не понимают, «в чем крутость» подобных фотографий. Другие предположили, что красиво выглядеть в пожилом возрасте могут лишь весьма обеспеченные люди. Впрочем, нашлись и те, кто похвалили фотографию, находя ее красивой и отнюдь не «неприличной». Кого-то вдохновило и само сообщение, которым Сябитова сопроводила свои снимки.
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Кто мы - Женщины, которым за 50 лет? . Бабушки, участь которых пирожки, внуки, вязание, тихое угасание под радио «Маяк»? . Или Крутые бабки – феномен нашего времени? . Как сказала мудрая Изабелла Росселлини, «Возраст – это свобода!». Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты – свободна! . Тебе плевать, будут ли мужики пялиться на твою задницу, тебе начхать, что скажут занудные подруги. . Любая причёска, цветастое платье, кеды. «О, моя маленькая бейба!», как пел Сукачев. . В этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как причёска, как реснички? Я рада, что отношусь к этому поколению женщин, у которых ещё впереди большая интересная жизнь. . А на что вы хотите потратить свои золотые и счастливые годы? #розасябитова #свахасябитова #давайпоженимся #советысябитовой #родовоегнездо
Недавно внимание интернет-пользователей привлекло обнаженное фото другой медийной личности — ведущей «Дома-2» и экс-солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой. Она выложила в своем Instagram-аккаунте снимок без одежды, сделанный в Сейшелах, а вскоре он набрал десятки тысяч «лайков» и тысячи комментариев.
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