Очередной скандал ожидает главный телеканал России. Интересно, что именно "Первый канал" спровоцировал имиджевые неприятности.
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В публикованном в сети ролике видно, как зрители набрасываются на съедобные подарки, которые привезли гости программы.

Интересные кадры можно наблюдать с 49-й минуты.

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