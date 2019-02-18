Очередной скандал ожидает главный телеканал России. Интересно, что именно "Первый канал" спровоцировал имиджевые неприятности.
В публикованном в сети ролике видно, как зрители набрасываются на съедобные подарки, которые привезли гости программы.
Интересные кадры можно наблюдать с 49-й минуты.
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