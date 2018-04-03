"Мы приняли полюбовное решение расстаться. Мы влюбились много лет назад, и вместе мы совершили волшебное путешествие. Совершенно ничего не изменилось в том, насколько мы любим друг друга, но любовь — это прекрасное приключение, которое в данный момент тянет нас в разные стороны", — написал Татум.
pic.twitter.com/y6BBoFMOBz— Channing Tatum (@channingtatum) 3 апреля 2018 г.
Также актер отметил, что ощущает странной ситуацию, когда ему необходимо делиться такими новостями с кем бы то ни было, однако считает необходимым принять "последствия" звездной жизни.
В 2017 году сообщалось, что Татума назвали одни из самых переоцененных актеров года.
Голливудский актер Ченнинг Татум расстался с женой
Актер, продюсер и модель Ченнинг Татум расстался с...
Лолита Милявская: после расставания с Цекало я попала в психушку
Лолита Милявская пришла на ток-шоу Бориса Корчевникова...
И морщинки не страшны: Шэрон Стоун показала лицо без макияжа
Американская кинозвезда Шэрон Стоун , которой в начале...
Солнцееды, Мэнсон и дети бога: религиозные культы в жизни знаменитостей (2)
Удостаивающиеся противоречивых оценок религиозные...
TOP новостей
Глава Norfos mažmenа: если хотим процветания Литвы, цены должны расти быстрее (109)
Глава и владелец компании Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис...
Прогноз на апрель: когда придет настоящая весна
Начало весны в Литве в этом году непростое. Если в...
Из-за холодного марта счета за отопление больше обычных (1)
В марте этого года средняя температура в Вильнюсе...
Драма в семье депутата Сейма Литвы: муж задержан по обвинению в насилии (21)
3 апреля в полицию обратилась депутат Сейма Литвы...
Жителям Литвы уже вернули 5,5 млн. евро переплаченных налогов (1)
До 3 апреля 34 000 жителей Литвы уже получили...