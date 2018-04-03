Голливудский актер Ченнинг Татум расстался с женой

"Мы приняли полюбовное решение расстаться. Мы влюбились много лет назад, и вместе мы совершили волшебное путешествие. Совершенно ничего не изменилось в том, насколько мы любим друг друга, но любовь — это прекрасное приключение, которое в данный момент тянет нас в разные стороны", — написал Татум.

Также актер отметил, что ощущает странной ситуацию, когда ему необходимо делиться такими новостями с кем бы то ни было, однако считает необходимым принять "последствия" звездной жизни.

В 2017 году сообщалось, что Татума назвали одни из самых переоцененных актеров года.