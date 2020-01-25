Голая Волочкова в микротрусах извалялась в снегу

"Наконец-то выпал снег! Зима - лучшее время для русской бани!" - написала в подписи к публикации светская львица.

На снимке полуобнаженная знаменитость скрывает наготу только вениками для бани. В хэштегах Анастасия, в частности, написала: "балет», "любовь", "радость", "цветы», "счастье", "море», «солнце», «деньрождения». Возможность комментирования поста подписчиками гуру легендарных шпагатов ограничила.

Ранее Анастасия Волочкова объявила о скорой свадьбе, но отказалась представить будущего мужа общественности, аргументируя это тем, что счастье любит тишину. Она сделала это в свой 44-й день рождения в одном из караоке-клубов.