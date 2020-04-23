aA
Украинская певица Вера Брежнева устроила в Instagram пикантную фотосессию - так поп-дива решила подбодрить своих поклонников, вынужденных соблюдать режим самоизоляции.
Голая Брежнева показала россиянам, как надо соблюдать самоизоляцию
© Instagram.com nuotr.

На одном из фото полностью обнаженная певица сидит на подоконнике и мечтательно смотрит наружу, а на следующем снимке она на стоит на нем в едва заметном белье. Полностью рассмотреть красоту певицы, к сожалению, мешают полупрозрачные занавески.

Эротическую фотосессию Брежнева устроила не просто так, а для того, чтобы лишний раз напомнить соотечественникам о том, что пандемию коронавируса лучше пересидеть дома. А чтобы скрасить это время, она привела парафраз знаменитого лозунга хиппи: «занимайтесь любовью, а не войной».

«Stay home. make love», - написала певица.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

MK.ru
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Представители бизнеса предлагают власти перевести людям на счет по 1358 евро (21)

23 апреля на заседании парламента Литвы , посвященном...

Прогноз ученых: когда в Литве начнется второй пик коронавируса  в Литве дела обстоят лучше, чем в России и Беларуси (104)

Второй пик заболевания COVID-19 возможен 25–29 апреля,...

Новорожденный коронавирусом не заболел, его и мать выписывают домой

Ранее сообщалось, что 21 апреля в Сантаришкской клинике...

От коронавируса в Литве скончалась 59-летняя женщина (5)

В Сантаришкской клинике скончалась еще одна жертва...

В Вильнюсе открываются детские сады для детей, чьи родители должны выходить на работу Каунас не открывает, Клайпеда - открывает (6)

В Вильнюсе с понедельника открываются детские сады...

|Maža didelių žinių kaina