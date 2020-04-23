Голая Брежнева показала россиянам, как надо соблюдать самоизоляцию

На одном из фото полностью обнаженная певица сидит на подоконнике и мечтательно смотрит наружу, а на следующем снимке она на стоит на нем в едва заметном белье. Полностью рассмотреть красоту певицы, к сожалению, мешают полупрозрачные занавески.
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Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva 🤍 Как вам такой формат? Какое фото нравится больше ? stay home. make love. 🤍
Эротическую фотосессию Брежнева устроила не просто так, а для того, чтобы лишний раз напомнить соотечественникам о том, что пандемию коронавируса лучше пересидеть дома. А чтобы скрасить это время, она привела парафраз знаменитого лозунга хиппи: «занимайтесь любовью, а не войной».
«Stay home. make love», - написала певица.
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