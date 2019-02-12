Об этом Бер рассказал в сообществе RU_CHGK в "Живом Журнале".
По словам Бера, Друзь связался с ним перед записью телепередачи в ноябре 2018 года. Он должен был принять участие в программе вместе с другим знатоком Виктором Сидневым.
Магистр намекнул, что хочет выиграть главный приз — три миллиона рублей, и заметил, что готов поделиться с Бером. Позднее главный редактор передачи попросил Друзя позвонить ему в Skype и записал все его требования на диктофон.
Чтобы обличить знатока, Бер подыграл ему: передал все вопросы и ответы и согласился получить треть от выигрыша.
Перед эфиром сотрудник "Кто хочет стать миллионером?" изменил все вопросы после девятого — те, ответы на которые были самыми "дорогими". В итоге Сиднев и Друзь покинули передачу, забрав выигранные ими 200 тысяч рублей.
Бер предположил, что Сиднев, вероятно, в сговоре не участвовал. Такие выводы он сделал, наблюдая за его поведением в эфире.
Главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" обратился со всеми доказательствами в Комиссию по этике (возглавляемую Друзем) и правление Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". Он попросил наказать знатока за жульничество.
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