Главный редактор телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер заявил, что магистр "Что? Где? Когда?" Александр Друзь пытался подкупить его. По его словам, знаток хотел заранее получить все вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз во время викторины.
© Itar-Tass / Scanpix

Об этом Бер рассказал в сообществе RU_CHGK в "Живом Журнале".

По словам Бера, Друзь связался с ним перед записью телепередачи в ноябре 2018 года. Он должен был принять участие в программе вместе с другим знатоком Виктором Сидневым.

Магистр намекнул, что хочет выиграть главный приз — три миллиона рублей, и заметил, что готов поделиться с Бером. Позднее главный редактор передачи попросил Друзя позвонить ему в Skype и записал все его требования на диктофон.

Чтобы обличить знатока, Бер подыграл ему: передал все вопросы и ответы и согласился получить треть от выигрыша.

Перед эфиром сотрудник "Кто хочет стать миллионером?" изменил все вопросы после девятого — те, ответы на которые были самыми "дорогими". В итоге Сиднев и Друзь покинули передачу, забрав выигранные ими 200 тысяч рублей.

Бер предположил, что Сиднев, вероятно, в сговоре не участвовал. Такие выводы он сделал, наблюдая за его поведением в эфире.

Главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" обратился со всеми доказательствами в Комиссию по этике (возглавляемую Друзем) и правление Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". Он попросил наказать знатока за жульничество.

Lenta.ru
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